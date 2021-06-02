Хабаровск останется на пятитысячной купюре

Изображение Хабаровска останется на пятитысячных купюрах. Об этом рассказал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев после встречи с руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщает РИА Новости.

По словам Дегтярева, планы ЦБ «расстроили жителей Хабаровского края», и он от их лица выражает сожаление по поводу решения убрать с купюр мост через Амур и памятник графу Муравьеву-Амурскому.

Отмечается, что нынешний дизайн банкнот сохранится до 2030-2035 года. Такие купюры будут выпускаться наравне с новыми, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа. Фото seyminfo.ru