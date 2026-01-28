Густой пар струей валит из дома в центре Петрозаводска

Из отверстия в стене дома валит густой пар. Кадры опубликовали в сообществе «Подслушано в Птз». Со слов автора, такая ситуация возникла в доме на проспекте Ленина, 35, где работает шаурмичная.

По словам автора видео, в квартирах воняет жженным маслом и фастфудом, едой пропахла и одежда, запах распространяется и на улице, в итоге жизнь постояльцев стала невыносимой. По его мнению, никто не спрашивал разрешения жильцов на установку такой вентиляции в доме.

«Вопрос к администрации, Роспотребнадзору и прочим контролирующим органам. Кто-то ведь проверял заведение перед открытием, дал разрешение на работу. Неужели интересы бизнеса важнее людей? Почему мы уже больше месяца с открытия страдаем от невыносимого запаха в своих квартирах? Или центр города превращается в Варанаси (город в Индии)?» - задает вопросы горожанин.