Гуси на полях Олонецкого района Карелии: выстрелов пока не слышно

В минувшие выходные известный в Карелии фотоохотник Илья Тимин провел мониторинг обстановки на полях Олонецкого района. Он рассказал, что выстрелов пока не слышно, хотя в прошлом году охотники стреляли по птицам ещё до разрешенного сезона и даже в зонах покоя - там, где трогать гусей категорически запрещается.

Гуси плотно сидят в зоне покоя, где добыча птицы запрещена. И обходят стороной поля, где охота будет разрешена. Это странно, так как сезон охоты пока еще не открыт и объективного фактора тревоги нет. Вероятно, это уже на уровне инстинкта и генетической памяти, делает вывод Илья Тимин.

Некоторые охотничьи хозяйства уже приготовились к охоте. На поля завезены скрадки и даже установлены гусиные профили, сообщает фотограф.

За целый воскресный день, от утра и до сумерек, выстрелов слышно не было. Что радует, так как в прошлые годы от местных жителей поступали сигналы о стрельбе по гусям до открытия охоты и даже в зоне покоя. // Фото: Илья Тимин.