Грязное месиво и перекопанный тротуар – петрозаводчанам не пройти

Тротуар в районе моста через Лососинку, соединяющего Кукковку и Древлянку, перекопан.

На пешеходной дорожке – ограждение, знаки, следы техники, месиво из песка, грязи и воды. Никаких настилов или цивильных путей для обхода перекопанного места нет.

Пешеходам остается или летать по воздуху, или с риском для своего здоровья обходить по дороге с интенсивным движением. О проблеме рассказали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«От Кукковки в сторону Древлянки пешеходам просто не пройти. Людям приходится выходить на проезжую часть дороги, чтобы обойти», - написали в сообществе.