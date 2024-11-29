29 ноября 2024, 11:43
Грязное месиво и перекопанный тротуар – петрозаводчанам не пройти
Пешеходам приходится выходить на дорогу, чтобы обойти препятствие на тротуаре
Тротуар в районе моста через Лососинку, соединяющего Кукковку и Древлянку, перекопан.
На пешеходной дорожке – ограждение, знаки, следы техники, месиво из песка, грязи и воды. Никаких настилов или цивильных путей для обхода перекопанного места нет.
Пешеходам остается или летать по воздуху, или с риском для своего здоровья обходить по дороге с интенсивным движением. О проблеме рассказали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«От Кукковки в сторону Древлянки пешеходам просто не пройти. Людям приходится выходить на проезжую часть дороги, чтобы обойти», - написали в сообществе.