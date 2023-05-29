Грузовик поливал бетонным раствором дорогу в Петрозаводске

Из грузовика на ходу выливался раствор на проезжую часть. Другим автомобилистам пришлось держаться от него подальше. Об инциденте в районе Силикатного завода написали участники сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Едет, поливает на дорогу раствор. Сигналят ему, ноль эмоций. Силикатный завод в сторону Пряжинского шоссе»,

- сообщили очевидцы.

В комментариях предположили, что бетономешалку могли заполнить слишком большим объемом раствора, в итоге случился перелив. Еще один участник предположил, что грузовик после прошлого рейса «не замывался».