29 мая 2023, 13:01
Грузовик поливал бетонным раствором дорогу в Петрозаводске
По словам очевидцев, другие автомобилисты сигналили водителю, но тот не обращал внимания
Из грузовика на ходу выливался раствор на проезжую часть. Другим автомобилистам пришлось держаться от него подальше. Об инциденте в районе Силикатного завода написали участники сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Едет, поливает на дорогу раствор. Сигналят ему, ноль эмоций. Силикатный завод в сторону Пряжинского шоссе»,
- сообщили очевидцы.
В комментариях предположили, что бетономешалку могли заполнить слишком большим объемом раствора, в итоге случился перелив. Еще один участник предположил, что грузовик после прошлого рейса «не замывался».