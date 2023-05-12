Группу российских туристов смыло в море огромной волной в Таиланде

В Таиланде российских туристов смыло огромной волной со скалы в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел утром в пятницу, 12 мая. Отмечается, что четверо россиян отправились на скалу на острове Пхукет. Во время прогулки их смыло в море. Троим удалось выбраться, одного из них с травмами госпитализировали. Еще один турист пропал.

В районе происшествия стартовала поисково-спасательная операция. Пропавшего россиянина ищут профессиональные спасатели и добровольцы, используются дроны. // Фото: unsplash.com