Группу гаражей снесут в Петрозаводске

В Петрозаводске в ближайшее время будут снесены очередные незаконно установленные объекты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Демонтажу подлежат шесть гаражей, расположенных в Октябрьском районе, в районе дома №6 по улице Краснофлотской.

Владельцы самовольно построенных объектов проинформированы о скором сносе. Земельные участки будут освобождены в период с 6 по 19 сентября. Фото мэрии Петрозаводска