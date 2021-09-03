03 сентября 2021, 17:36
Общество

Группу гаражей снесут в Петрозаводске

Незаконно установленные в Октябрьском районе конструкции демонтируют до 19 сентября

В Петрозаводске в ближайшее время будут снесены очередные незаконно установленные объекты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Демонтажу подлежат шесть гаражей, расположенных в Октябрьском районе, в районе дома №6 по улице Краснофлотской.

Владельцы самовольно построенных объектов проинформированы о скором сносе. Земельные участки будут освобождены в период с 6 по 19 сентября. Фото мэрии Петрозаводска

Обсудить
просмотр
193008
Метки: 
Петрозаводск
Октябрьский
улица краснофлотская
гараж
демонтаж
Мэрия
новости петрозаводска