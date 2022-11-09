09 ноября 2022, 07:09
Групповое ДТП на Кукковке попало на видео
О вечернем происшествии на перекрестке Судакова-Цветкова стало известно из соцсети
Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Судакова и Цветкова вечером 8 ноября. Как сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии», в результате дорожного происшествия «пострадали 4 автомобиля».
Момент аварии запечатлела уличная камера наблюдения «Сампо». В кадре видно, как три автомобиля приближаются к перекрестку, на котором установлены знаки приоритета. Происходит столкновение темного и светлого автомобиля, после чего светлый откидывают на третий автомобиль, который, по всей видимости, задевает еще одну припаркованную машину.
Одна из подписчиц отметила, что в этом месте «постоянно беда с выездом», а выезжать нужно крайне аккуратно. (фото vk.com)