Групповое ДТП на Кукковке попало на видео

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Судакова и Цветкова вечером 8 ноября. Как сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии», в результате дорожного происшествия «пострадали 4 автомобиля».

Момент аварии запечатлела уличная камера наблюдения «Сампо». В кадре видно, как три автомобиля приближаются к перекрестку, на котором установлены знаки приоритета. Происходит столкновение темного и светлого автомобиля, после чего светлый откидывают на третий автомобиль, который, по всей видимости, задевает еще одну припаркованную машину.

Одна из подписчиц отметила, что в этом месте «постоянно беда с выездом», а выезжать нужно крайне аккуратно. (фото vk.com)