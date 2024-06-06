Группа Noid поднимется на сцену фестиваля «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выступит группа Noid. Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.

Коллектив Noid - наши земляки из Петрозаводска. Группа описывается как вепсский этно-электронный проект. Команда выйдет на сцену фестиваля в субботу, 15 июня, около 13:40.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит», паблик фестиваля