Грозы ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 3 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, днем на юге Карелии местами гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днем +7, +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +7, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +9, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +10, пасмурно, дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»