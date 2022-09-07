Грибник заблудился в Кондопожском районе, его нашли к вечеру

Во вторник, 6 сентября, семейная пара отправилась за грибами. Из леса вышла только жена, мужа пришлось искать спасателям, сообщили в Госкомитете РК по ОЖ и БН.

Грибник заблудился в Кондопожском районе, в 3-х километрах от деревни Еркоева Новинка. Вместе с женой 66-летний мужчина ушел за грибами утром, но в назначенное время из леса не вышел.

Жена пенсионера обратилась к спасателям. Искали мужчину добровольцы «ЛизаАлерт» и Медвежьегорский поисково-спасательный отряд КРПСС. Его удалось обнаружить лишь к вечеру, примерно в 18:00.

Медицинская помощь грибнирку не потребовалась. Пенсионеру помогли вернуться домой. // Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН