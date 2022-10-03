03 октября 2022, 15:27
Гранату обнаружили на предприятии в Карелии
В одном из прибывших на «Карельский окатыш» вагонов нашли подозрительный предмет
Ручную гранату нашли в вагоне, который прибыл на «Карельский окатыш». Об этом гендиректор предприятия сообщил на своей странице ВКонтакте.
По словам Максима Воробьева, ЧП произошло 29 сентября. Гранату утром заметил сотрудник подрядчика - организации «БМП-Сервис». Вагон тут же оцепили, вызвали из Петрозаводска службу разминирования.
К вечеру выяснили, что граната не боевая, а страйкбольная. Воробьев поблагодарил работника за бдительность. // Фото: pixabay.com