Гранату обнаружили на предприятии в Карелии

Ручную гранату нашли в вагоне, который прибыл на «Карельский окатыш». Об этом гендиректор предприятия сообщил на своей странице ВКонтакте.

По словам Максима Воробьева, ЧП произошло 29 сентября. Гранату утром заметил сотрудник подрядчика - организации «БМП-Сервис». Вагон тут же оцепили, вызвали из Петрозаводска службу разминирования.

К вечеру выяснили, что граната не боевая, а страйкбольная. Воробьев поблагодарил работника за бдительность. // Фото: pixabay.com