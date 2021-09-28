Грабителя в Карелии долго искали и отправили на принудительное лечение

Суд в Карелии отправил на принудительное лечение 55-летнего мужчину, который еще в 2019 году ограбил жительницу поселка Кестеньга. В СУ СКР по республике сообщили, что у него обнаружили психическое заболевание.

Житель поселка Лоухи в феврале 2019 года ночью вынул стекло из окна веранды дома на улице Антикайнена в Кестеньге и проник внутрь. Хозяйка проснулась и вышла взглянуть, кто шумит.

Мужчина схватил ее за плечи и стал требовать деньги. Потом он увидел кошелек, взял его и убежал. Лицо грабитель обмотал шарфом, поэтому его долго не могли вычислить.

Однако потом злоумышленника нашли. Грабителю провели психиатрическую экспертизу и выявили психическое заболевание. Суд решил, что он был невменяем во время преступления. Поэтому к нему применят меры принудительного медицинского характера. // Фото: dejurka.ru