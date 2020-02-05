Грабитель пригрозил разбить лицо продавцу из-за бутылки водки

Костомукшанин пришел в магазин за водкой, но деньги оставил дома. Тогда мужчина спрятал алкоголь и ушел. Манипуляции посетителя заметил продавец, который бросился догонять его, рассказали в МВД. У выхода из торгового центра продавец потребовал вернуть спиртное, но в ответ услышал угрозу. Похититель, ругаясь матом, грозился разбить ему лицо.

Продавец испугался и оставил мужчину в покое. О произошедшем он рассказал администратору торговой точки, которая обратилась в полицию.

Личность подозреваемого была установлена. 30-летний мужчина ранее был судим за грабеж. Подозреваемый сознался в содеянном, написав явку с повинной. Точку в уголовном деле о грабеже с угрозой применения насилия поставит суд.