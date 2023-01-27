Готовящихся к свадьбе шикарных лисиц запечатлел карельский фотограф

Известный карельский фотограф опубликовал на своей странице ВКонтакте фото обитающих в пригородных и городских парках Петрозаводска лисиц. Илья Тимин написал, что у них сейчас начинаются так называемые «лисьи свадьбы».

Гон наступает в феврале, самки начинают голосом привлекать партнеров. Подготовку лис к свадьбе Илья не только сфотографировал, но и рассказал о том, что видел.

- Одна лисица ушла вверх по склону в лес и оттуда начала тихонько «тявкать». Очень похоже на лай мелкого вида старой собачки - высокий, чуть фальшивый с легкими прихрапами, голосок. Самец через некоторое время вылез из-под скалы в низине и пошел-полез за ней следом,

- написал он.

Лисьи свадьбы продлятся до середины марта, но все будет зависеть от разных факторов, в том числе и от погоды. // фото: Илья Тимин/ВКонтакте