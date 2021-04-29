Готовивших взрывы радикалов задержали в девяти городах России

16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.» задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино в Московской области, Переславль-Залесском в Ярославской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, задержанные радикалы планировали подрывы административных зданий органов власти и вооруженные нападения.

Координировал их деятельность глава «М.К.У.» Егор Краснов из Украины. Во время опросов задержанные подтвердили, что Краснов выдавал им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории России. По словам задержанных, сперва Краснов предлагал им нанести экстремистские надписи на здания, затем - избить бездомного или представителя одно из молодежных субкультур. Затем предлагалось напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания.

Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним. Были возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. (фото vesti.ru)