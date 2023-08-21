Государственные чаты соседей запустили в России

Государственные соседские чаты запустили в России. Их создали Минстрой и Минцифры на базе «VK Мессенджера», пишут «Известия».

Чаты также интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом». Жильцы могут обсуждать в них вопросы о доме, проводить опросы¸ предлагать способы развития придомовой территории.

Чаты соседей должны стать единым окном для решения вопросов жителей. Приложение «Госуслуги.Дом» интегрировано с ГИС ЖКХ. Так что в чатах можно будет общаться со своей управляющей компанией через смартфон.

Проект домовых чатов пока пилотный, он доступен собственникам квартир в Калужской, Архангельской, Омской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО. В соседский чат «может попасть только проверенный собственник квартиры». // фото: wirestock/ freepik.com