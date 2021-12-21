Гость нашел под подушкой деньги и сбежал из квартиры друга

Карельские полицейские раскрыли грабеж. Подробности рассказали в пресс-центре регионального МВД.

В гости к 25-летнему жителю Кемского района пришел знакомый. 35-летний мужчина увидел под диванной подушкой десять тысяч рублей, после чего засобирался домой. Молодой хозяин заметил пропажу денег, попытался вернуть, но гость убежал. Потерпевший заявил в полицию.

Оперативники узнали у подозреваемого, что часть он потратил на выпивку для другой компании, но 6 700 рублей удалось изъять. По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. (фото pixabay.com, Abbeylein)