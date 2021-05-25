Госдума собирается ужесточить наказание за пьяную езду

Законопроект о комплексном ужесточении наказания за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде принят российским парламентом в первом чтении, сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в статью 264-1 Уголовного кодекса РФ ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения").

«Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение»,

– сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект примут, срок лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения увеличится до трех лет, взамен установленных в настоящее время «до двух лет».

Предполагается увеличить размер штрафа за подобное деяние - до 300-500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет. Также предлагается исключить наказание в виде обязательных работ.

Предусматривается увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет взамен установленного до трех лет. // Фото: autotopik.ru