Госдума разрешила правительству не раскрывать статистику

Проект закона о праве правительства временно ограничивать доступ к официальной статистике приняли в Госдуме во втором и третьем чтениях, сообщает агентство «Прайм». Дальнейшим рассмотрением законопроекта займется Совет Федерации.

Изначально документ затрагивал особенности учета в новых регионах. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, согласно которой правительство своими решениями об актуализации федерального плана статистических работ может устанавливать «особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения».

В настоящее время официальная статистика Росстата общедоступна и может предоставляться заинтересованным пользователям или распространяться публично. // фото РИА Новости