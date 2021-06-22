Госдума рассматривает новый антипиратский закон

В Госдуму внесен законопроект о внесудебном исключении из поисковых систем ссылок на сайты с нелегальным контентом. Сейчас его рассматривает нижняя палата парламента. Закон позволит всем правообладателям самостоятельно удалять из Сети пиратское видео.

Пока так могут поступать только компании, подписавшие Антипиратский Меморандум. После его появления был сформирован реестр ссылок на пиратский контент. Список постоянно пополняется. И сверяться с ним поисковики обязаны каждые пять минут. После обнаружения нелегального ресурса на удаление отводится шесть часов. Такая схема постепенно приводит к тому, что пользователь просто не может найти и посмотреть пиратское видео. А значит, исчезает смысл в его размещении.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас важнейшее значение приобретает скорость реагирования на незаконные действия нарушителей, потому что владельцы нелегальных интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и в автоматическом режиме генерировать дублирующие указатели страниц для их повторного включения в поиск.

Поэтому было решено распространить удачную практику на большой круг правообладателей.

«Нам кажется, что это очень востребованная мера, мы понимаем, как важно уменьшать объемы пиратства»

– говорит Глава Минцифры Максут Шадаев.

Кроме того, если закон будет принят, под его действие подпадут все российские поисковые системы.

«Для «пиратов» именно этот закон затруднит привлечение новых пользователей. Им придется использовать другие каналы привлечения клиентов. В любом случае это незаконная деятельность и надо как-то реагировать на это и регулировать. Чем больше сложностей будет для доступа к пиратскому материалу, тем скорее будут платить за легальный контент. Со временем охват доступного контента возрастет и это повлияет на желание купить этот легальный контент. Я, конечно, сейчас говорю про подписки на онлайн-сервисы. Покупать поштучно фильмы, то еще удовольствие»

– говорит заместитель директора карельской веб-студии Станислав Виноградов.

Владельцы легальных online-кинотеатров не боятся потерять подписчиков.

«Онлайн-кинотеатры и видеоагрегаторы растут, а пиратские сайты теряют аудиторию»

– говорит генеральный директор Okko Яна Бардынцева.

По ее мнению, и аудитория, и рынок созрели для потребления легального контента. В пользу этой точки зрения говорит и статистика: в 2019 году выручка легальных видеосервисов, работающих в России, выросла на 45 % по сравнению с предыдущим годом, а 2002-й показал рост на 66%.