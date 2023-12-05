05 декабря 2023, 17:39
Госдума досрочно прекратила полномочия самого богатого депутата
Владимир Блоцкий больше не депутат. он сам об этом попросил
Госдума прекратила полномочия депутата Владимира Блокцого (КПРФ). По итогам 2021 года он стал самым богатым депутатом Госдумы, заработав более 3,5 миллиардов рублей.
Его полномочия прекращены с 4 декабря на основании письменного заявления, сообщает РИА Новости. Блоцкий занимал пост зампреда комитета по аграрным вопросам.
Ранее СМИ сообщали о том, что в парламенте обсуждают вопрос о возможном лишении мандата еще двух депутатов, поскольку те прогуливают заседания. // фото freepik.com