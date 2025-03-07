Госавтоинспекция тормозила водителей, но не для проверки прав

В Петрозаводске прошла поздравительная акция «Стоп! Подарок!». На проспекте Невского инспекторы дорожной полиции останавливали автомобили, за рулем которых были женщины. Им читали стихи, дарили печенье, вручали тюльпаны и произносили добрые слова.

Женщин поздравляли студенты колледжа технологии и предпринимательства вместе дорожным полицейским. Как рассказали в ГАИ, студенты испекли печенье в форме восьмерки, упаковали его и дополнили подарок открыткой с пожеланиями.

Женщины были удивлены внимание и признались, что неожиданные сюрпризы от правоохранителей дают прекрасный повод для праздничного настроения.