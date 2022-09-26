Горячую линию по вопросам пенсий проведут во вторник

Региональное отделение ПФР проведет горячую линию во вторник, 27 сентября.

Жители Карелии смогут получить разъяснения по вопросам пенсионного законодательства. На звонки будет отвечать заместитель управляющего регионального отделения Алексей Николаевич Поташев.

Звонки на горячую линию будут приниматься с 15:00 до 16:00 по телефону 79-59-14. (фото unsplash.com, Julian Hochgesang)