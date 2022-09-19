19 сентября 2022, 12:21
Горожане собрали сорок кубометров мусора в парке Беличий остров
Активные петрозаводчане расчистили пруд на общественной территории на Кукковке
В минувшие выходные в Петрозаводске прошел субботник в парке Беличий остров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Мероприятие собрало 25 горожан. Среди них работники различных организаций, студенты и другие активные жители Петрозаводска.
Общими усилиями участники субботника очистили от нечистот пруд, расположенный в парке. Было собрано около 40 кубометров мусора. Фото мэрии Петрозаводска