Городскую трассу достроят в Костомукше к окончанию лета

Городскую магистраль в Костомукше уже построили наполовину. Работы планируют завершить к 31 августа, рассказал Артур Парфенчиков на онлайн-совещании по развитию Костомукшского района 20 февраля.

Улицу Ленинградскую продлят от улицы Калевалы до Интернациональной. Дорожное полотно свяжет больше 40 домов, которые построят многодетные семьи на выделенных им участках. В очереди сейчас стоят 199 семей.

Также готова и прошла экспертизу проектно-сметная документация на строительство другой магистрали - на улицах Дружбы и Северной. Она должна связать 116 участков для многодетных семей. // фото: freepik.com