Горели дома в Петрозаводске и в Калевальском районе

Вчера вечером пожарно-спасательные подразделения республики привлекались к тушению двух крупных пожаров, сообщает региональное управление МЧС.

В половине пятого вечера загорелось не эксплуатируемое строение в поселке Куусиниеми Калевальского района. На борьбу с огнем выезжали 15 спасателей и 3 единицы техники. В 17 часов они доложили о ликвидации пожара.

А в 22:53 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (14 спасателей и 5 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Лисицыной, д. 5а. Уже в 23:05 им удалось справиться с огнем.

Сообщения о пострадавших нет.

Органы управления и силы постоянной готовности Главного управления МЧС России по Республике Карелия в эти праздничные дни функционируют в режиме повышенной готовности.