Голубиная семья поселилась в подъезде дома в Петрозаводске

Необычную находку обнаружила жительница Петрозаводска возле своей квартиры. Парочка голубей разбила на коврике гнездо и обзавелась потомством, сообщает ГТРК «Карелия».

Раньше птицы селились на крыше этого дома, но на этот раз воспользовались открытым окном и поселились прямо рядом с людьми. Хозяйка квартиры вовсе не против такого соседства, как и ее мопс. Птенцов назвали Марат и Робеспьер, так как они родились в день взятия Бастилии.

Их мама время от времени вылетает по делам, а отец сидит на подоконнике, охраняя птенцов.