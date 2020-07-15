Голубев: Учебный год в Карелии начнется с особенностями

Учебный год для школьников и дошколят в Карелии начнется 1 сентября. Об особенностях начала образовательного периода рассказал министр образования республики Роман Голубев, отвечая на вопрос депутата Андрея Мазуровского на парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

«Не хотелось бы видеть первоклашек в масках. Учебный год начнется с особенностями, с разведением потоков, с отменой массовых мероприятий, с закреплением кабинетов за классами. По садам – то же самое: планируем открыть 1 сентября», - сказал министр.

Ранее глава Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович во время прямой линии губернатора говорила, что День знаний в республике, скорее всего, пройдет в обычном режиме и не будет перенесен. Также Роспотребнадзор до конца 2020 года запретил массовые мероприятия в школах и детских садах.