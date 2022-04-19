Голосование по отбору объектов благоустройства началось

На платформе za-gorodsreda.ru по всей России началось голосование за территории, которые войдут в профильную программу «Комфортная городская среда». Жители Петрозаводска тоже могут голосовать за местные объекты, чтобы их благоустроили, сообщили в мэрии.

Петрозаводчанам на выбор предложили 20 общественных пространств. По итогам голосования семь из них включат в программу. Это значит, что из федерального бюджета выделят финансирование.

О том, какие проекты планируют реализовать в Петрозаводске, расскажут волонтеры. Они работают в торговых центрах «ЛОТОС PLAZA», «Тетрис», «Десяточка», «Главный», «Макси», в магазине «Магнит Экстра» на улице Ровио, 15А.

Поддержать тот или иной объект для благоустройства можно до 30 мая, для этого нужно авторизоваться на сайте через портал Госуслуг или по номеру телефона. // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска