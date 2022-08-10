Главный мужчина моей жизни появится в первый день осени

Фестиваль «Город моей мечты» организуется в карельской столице в десятый раз. В этом году КРОО «Арт Шатер» проводит праздник совместно с городской администрацией.

О чем мечтает город? О разном. Но, как и во все времена — о нем, настоящем мужчине, хорошем отце, главе семьи, наставнике и друге. Проведение фестиваля этого года направлено на повышение роли отцовства и укрепление семейных ценностей.

В День знаний «Город моей мечты» вырастет на площади Кирова и будет представлять собой сеть различных площадок, в основном, спортивной направленности. Жители и гости карельской столицы увидят ретро-автомобили и услышат рок.

В рамках фестиваля учебным заведениям Карелии будет предложено поддержать флешмоб «Главный мужчина моей жизни».

Подать заявку на участие в фестивале можно на странице социальной сети "В контакте" https://vk.com/gorod_me4tu_ptz.