Главную роль в концерте фестиваля «Онего-Классик» исполнит Илзе Лиепа

25 мая музыкальным спектаклем «Дягилев. Посвящение» завершится XI Международный фестиваль искусств

Фото предоставлены БУ "Карельская госфилармония"

Исполнить спектакль «Дягилев. Посвящение» на сцене Большого зала Карельской филармонии к нам приедет народная артистка России Илзе Лиепа, а также лауреаты международных конкурсов певица Евгения Красилова и пианист Максим Пурыжинский. Сопровождать рассказ Илзе Лиепа о великом импресарио, открывшем миру русское искусство и представившем европейское искусство в России, будет симфонический оркестр филармонии под управлением приглашенного дирижера лауреата международных конкурсов Ксении Жарко.

Исполнительница главной роли Илзе Лиепа невероятно популярна в нашей стране. Представительница знаменитой балетной династии, после окончания Московского хореографического училища она на много лет связала свою жизнь с Большим театром. Однако, в 90-е годы Илзе Лиепа создала свою компанию «Золотой век», и с балетными гала-концертами ее труппа выступала на лучших концертных площадках мира. Круг творческих интересов артистки широк и разнообразен: с юности Илзе снималась в кино, играла в драматических спектаклях, она - успешный писатель и телеведущая. Стоит добавить, что работа Илзе Лиепа как балерины и драматической актрисы отмечена многочисленными званиями и наградами.

Программа завершающего концерта фестиваля нова и насыщенна. Зрителей ждут симфоническая музыка (сочинения Чайковского, Рахманинова, Верди, Шопена, Стравинского, Римского-Корсакова, Дебюсси, Сен-Санса, Малера), письма и воспоминания о первых «Русских сезонах». Каждое выступление будет дополнять предыдущее, погружая зрителя в мистический мир Сергея Дягилева, благодаря блестящему гению которого возникла уникальная труппа «Русский балет Дягилева». Вклад Дягилева в популяризацию русской культуры в Европе огромен, он дал «путевку в жизнь» многим талантливым композиторам, артистам балета, художникам. Не будет преувеличением сказать, что популярность русского искусства за рубежом началась с Дягилева.

Билеты на музыкальный спектакль «Дягилев. Посвящение» можно приобрести на сайте филармонии и в кассе (телефон 76-92-08).

На правах рекламы. БУ "Карельская госфилармония",ИНН 1001040248.