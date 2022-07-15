Глава «Вкусно и точка» объяснил проблемы с картошкой фри

Российские рестораны «Вкусно - и точка», появившиеся на месте «Макдоналдсов», испытывают проблемы с картофелем фри. Гендиректор сети Олег Пароев рассказал РБК, что это вызвано отказом в поставках.

Крупнейшие иностранные производители не хотят возить эту продукцию в Россию. При этом в стране в этом году неурожай тех сортов, которые используют для приготовления любимого посетителями блюда.

Пароев объяснил, что в поставках отказывают и компании из «недружественных стран», и из «дружественных».

В самой РФ есть лишь одна фабрика, производящая необходимый по стандартам картофель. Она не может обеспечить необходимые объемы. // Фото: Freepik.com