Глава Карелии выступит с отчетом перед республиканским парламентом

В среду, 24 апреля, Глава Карелии Артур Парфенчиков представит ежегодный отчет о работе регионального правительства на заседании Заксобрания республики за 2023 год.

Во время доклада руководитель региона расскажет о каждой сфере жизни республики и наметит план для профильных министерств для решения ключевых задач Карелии.

Заседание парламента пройдет в государственной филармонии. На мероприятии будут присутствовать не только депутаты, но и представители местного самоуправления, участники специальной военной операции и их семьи, а также педагоги, медики, представители общественных организаций, духовенства и бизнеса.

Отчет начнется в 10.00. Увидеть обращение можно будет в режиме реального времени по ссылке.

Фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин