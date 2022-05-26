26 мая 2022, 18:16
Общество

Глава Карелии увеличивает финансирование капремонтов школ

217 миллионов рублей пойдут на продолжение текущих работ, повышение антитеррористической безопасности, разработку проектной документации на ремонт следующих 22 образовательных учреждений

Сегодня депутаты карельского парламента одобрили выделение дополнительных средств в размере 130 млн рублей на продолжение капремонтов школ по соответствующей федеральной программе. Эти средства будут направлены в том числе на ремонт фасадов, кровель и инженерных сетей.

Еще 87 млн рублей будут направлены на разработку проектной документации по капремонту 29 зданий в 22 школах Карелии. Эти объекты преобразятся уже в 2024-2026 годах. Проектную документацию подготовят заранее, чтобы уже в этом году принять участие в заявочной кампании на федеральную поддержку. Капитально отремонтируют школы в Лоухском, Муезерском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах и в Петрозаводске.

Напомним, с 1 января действует распоряжение правительства России о финансировании капитальных ремонтов школ в регионах страны. Всего в республике за пять лет работы программы капремонта до 2026 года будут отремонтированы здания в более чем 50 школах. Реализация программы позволит довести комфорт обучения детей до уровня самых современных образовательных учреждений. Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. (фото pixabay.com, Taken)

Обсудить
Метки: 
Парламент
капремонт
школы
новости Карелии