Глава Карелии увеличивает финансирование капремонтов школ

Сегодня депутаты карельского парламента одобрили выделение дополнительных средств в размере 130 млн рублей на продолжение капремонтов школ по соответствующей федеральной программе. Эти средства будут направлены в том числе на ремонт фасадов, кровель и инженерных сетей.

Еще 87 млн рублей будут направлены на разработку проектной документации по капремонту 29 зданий в 22 школах Карелии. Эти объекты преобразятся уже в 2024-2026 годах. Проектную документацию подготовят заранее, чтобы уже в этом году принять участие в заявочной кампании на федеральную поддержку. Капитально отремонтируют школы в Лоухском, Муезерском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах и в Петрозаводске.

Напомним, с 1 января действует распоряжение правительства России о финансировании капитальных ремонтов школ в регионах страны. Всего в республике за пять лет работы программы капремонта до 2026 года будут отремонтированы здания в более чем 50 школах. Реализация программы позволит довести комфорт обучения детей до уровня самых современных образовательных учреждений. Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. (фото pixabay.com, Taken)