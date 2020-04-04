Глава Карелии присоединился к флешмобу «НаденьМаскуКарелия»

Глава Карелии Артур Парфенчиков присоединился к флешмобу #НаденьМаскуКарелия, который инициировала региональная Федерация настольного тенниса. Губернатор выложил на своей странице фотографию, продемонстрировав, что он носит не только медицинскую маску, но и защитные очки.

– Сегодня многие дискутируют по поводу того, защитит или нет маска от вируса. Решение каждый вправе принять для себя сам. Но я убеждён, что в разгар мировой эпидемии не стоит пренебрегать такими элементарными средствами индивидуальной защиты как маска, перчатки и, если есть возможность, очки. Лучше перестраховаться сейчас, чем потом на больничной койке размышлять об этом, – обращается к гражданам Артур Парфенчиков. – И ещё – не забывайте, что выявлено большое количество бессимптомных носителей. Им может оказаться каждый из нас. И в этом случае ваша маска точно защитит окружающих.

Под этим постом моментально появилось множество комментариев, причем не всегда хвалебного характера.

– Мы безгранично рады за вас и сами не прочь присоединиться к флэшмобу, только подскажите, где маски взять?! – обратилась к губернатору одна из пользователей соцсети.

– Вы сначала обеспечьте население России и в частности Карелии СИЗами сертифицированными, а потом призывайте, – написала другая.

– Очки защитные даже через интернет не купить, озон отказал. И как себя и окружающих защищать? – спрашивает еще одна женщина.

Впрочем, другие комментаторы отмечают, что защитные маски можно сделать самостоятельно из подручных материалов, например, из марли.

Отметим, что глава Карелии пользуется стандартной медицинской маской, которых давно уже не продается в обычных аптеках. В Петрозаводске гражданам предлагают защитные средства, сделанные руками заключенных.