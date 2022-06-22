Глава Карелии принял участие в совещании по безопасности СЗФО

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Калининграде совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Во встрече приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Глава Карелии Артур Парфенчиков, руководители регионов СЗФО.

Одной из главных тем совещания стала защита российских границ с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Как отметил Секретарь Совета Безопасности, важно усилить координацию работы по обустройству и техническому оснащению государственной границы, активизировать развитие автоматизированных систем паспортного и таможенного контроля.

В связи с формированием новых угроз из-за возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, свертывания приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, а также в связи с отсутствием официальной демаркации государственной границы между Россией и Эстонией, требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию сил и средств, обеспечивающих защиту и охрану государственной границы,

− подчеркнул Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза призвал добиваться ускоренного развития приграничных территорий. Он напомнил, что в январе на оперативном совещании Совета Безопасности были выработаны необходимые меры государственной поддержки приграничных муниципалитетов.

В ходе их реализации органам публичной власти на всех уровнях важно консолидировать совместные усилия на ускоренном экономическом развитии приграничья, обращая особое внимание на создание на этих территориях современной социальной, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры,

− отметил он.

О проделанной в этом направлении работе и дальнейших планах доложил Глава Карелии.

Мы передали в федеральное ведение и капитально отремонтировали дорогу к Вяртсиля, идет реконструкция трассы к МАПП Люття, федеральный статус в прошлом году получила и автодорога до Суоперя. Кроме развития транспортной инфраструктуры важно обеспечить эти территории качественной сотовой связью, устойчивым теле- и радиосигналом. И здесь мы рассчитываем на поддержку федерального центра,

− сказал Артур Парфенчиков.

Для Карелии уже подтверждено финансирование на реконструкцию двух автомобильных пунктов пропуска − Вяртсиля и Люття.

Как добавил Николай Патрушев, в настоящее время также дополнительный импульс получила работа с молодежью для профилактики распространения радикальных идей. На базе вузов, в том числе Петрозаводского университета, создано четыре координационных центра по профилактике радикализма.