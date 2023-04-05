05 апреля 2023, 19:00
Политика

Глава Карелии ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Прямая линия в рамках проекта «ЦУР объясняет» пройдет совместно с министром социальной защиты Ольгой Соколовой

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова в соцсетях проведут прямую линию и ответят на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет».

 

Говорить будем в новом формате – напрямую, без ведущих и посредников. Неформально и без купюр,

– заявил Парфенчиков.

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира на личной странице Главы Карелии и в паблике Центра управления регионом.

Трансляция пройдет в четверг, 6 апреля, в 19.00.


«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

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Метки: 
ЦУР объясняет
Прямая линия Главы республики Карелия
Прямой эфир с Артуром Парфенчиковым
Глава Карелии ответит на вопросы жителей