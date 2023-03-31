Школьники из ЛНР поделились впечатлениями о Карелии

Сегодня, 31 марта, школьники из Луганской Народной Республики на встрече с Председателем Законодательного Собрания Элиссаном Шандаловичем, депутатами Галиной Гореликовой и Сергеем Шугаевым (фракция "Единой России") рассказали, что больше всего им запомнилось во время каникул в Карелии.



В мероприятии также приняли участие заместитель Главы республики Александр Пшеницын, Министр национальной и региональной политики Сергей Киселев, Министр образования и спорта Роман Голубев, заместитель исполнительного директора межрегиональной общественной организации ветеранов «Патриот» Анастасия Евсеева, руководитель гостиницы «Илма» Марина Кузьмина и др.





Напомним, договоренность о поездке была достигнута в Луганске на встрече Элиссана Шандаловича и спикера Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко. Карельская сторона подготовила интересную программу, в рамках которой старшеклассники смогли познакомиться с достопримечательностями региона, учреждениями культуры и образования.



Уверен, что от проведенных в Карелии каникул у вас остались замечательные впечатления. Мы постарались сделать всё, чтобы вам было комфортно, интересно и появилось желание еще раз вернуться в наш северный край. Убежден, что вы смогли еще больше почувствовать, что все мы жители одной большой страны под названием Россия,

- сказал Элиссан Шандалович.



Во время беседы ребята из Славяносербского района ЛНР, которые за время поездки стали дружной командой, поделились своими впечатлениями о проведенных в Карелии каникулах.





Я так далеко раньше никогда не выезжал. Мне очень запомнилось, как на хивусах добирались по Онежскому озеру до острова Кижи. Еще понравилось в техникуме: нам показывали КамАЗ, знакомили с устройством автомобиля,

- сказал Юра Игнатов, который хочет быть автослесарем.

Очень познавательной и интересной была экструзия по Петрозаводску. В кванториуме я увидел много изобретений, смог из изучить. Одно из ярких впечатлений – поездка на Кижи. Там я увидел старинные храмы, узнал историю многих икон, побывал у кузнеца и сам выковал гвоздь,

- отметил Артур Гриневич.



Запомнилось катание на собаках. Никогда ранее не видел хаски, 102 собаки. Они такие добрые и быстрые!

- сказал Рома Боев.



Больше всего мне понравился Дом Кантеле. Для нас выступали детские коллективы, и было видно, что они очень хорошо готовились. Выступление было замечательным. Там же я впервые увидел кантеле, этот музыкальный инструмент очень классно звучит. Республика Карелия - очень красиво место, с большой историей, и мне бы хотелось побывать здесь еще раз,

- отметил Ярослав Тодоров.



По словам сопровождающей ребят Антонины Гречишкиной, в Карелии школьники набрались энергии и впечатлений и с новыми силами сегодня отправятся в ЛНР.



Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в организации поездки. Она прошла на высочайшем уровне. Такого приема детей, а я уже много где была, не было нигде. Мы навсегда запомним вашу теплоту душ и огонь сердец. Мы гордимся, что являемся гражданами великой России,

- сказала Антонина Гречишкина.



В завершение встречи ребятам вручили подарки, а также альбомы с фотографиями лучших моментов путешествия ребят.





Карельские парламентарии также поблагодарили всех, кто принимал участие в поездке детей, в том числе исполнительного директора Межрегиональной общественной организации ветеранов «Патриот» Сергея Афанасьева за содействие в организации проезда, проживания и питания школьников из ЛНР.