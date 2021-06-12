Глава Карелии анонсировал ужесточение антиковидных мер в республике

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к жителям республики со своей страницы во «ВКонтакте». Он рассказал о тревожной ситуации с распространением коронавируса в регионе.

По данным губернатора, за последние два дня значительно выросло количество госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии. Так, сегодня к вечеру количество больных в Республиканской инфекционной больнице выросло до 160. За последние сутки было около 60 обращений.

В новой вспышке Covid-19 врачи отмечают следующие характеристики: более быстрое и агрессивное течение заболевания, больший процент тяжелых больных, половина больных, в том числе и тяжелых, это люди молодого и среднего возраста от 18 до 55 лет. Достаточно много заболевает детей.

Парфенчиков отметил, что среди заболевших есть и люди, ранее получившие прививку. Однако, таких случаев единицы, и болезнь у этих людей протекает намного легче.

«Предполагаю, что в ближайшие дни ситуация продолжит ухудшаться. Думаю, мы выйдем на 100-150 инфицированных в сутки. Такой прогноз с надеждой, что он не сбудется»,

- отметил губернатор. Парфенчиков добавил, что сегодня на заседании оперативного штаба была обсуждена возможность возвращения ряда ограничительных мер. Часть из них будет возвращена в ближайшие дни.

«Мы усилим контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и в рабочих коллективах»,

- также пообещал глава республики.

«Вместе с тем, надеюсь на ваши сознательность и ответственность, земляки. Еще раз обращаю внимание - вирус, мутируя, становится более опасным для людей молодого и среднего возраста. Подумайте и о детях. Они тоже стали болеть чаще. Соблюдайте масочный режим, используйте дезинфицирующие средства, минимизируйте контакты за пределами семьи и рабочего коллектива, берегите своих старших. И, конечно, надо вакцинироваться», - заявил губернатор.