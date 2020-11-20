Гигантский астероид приближается к Земле

В сторону Земли летит астероид 153201 (2000 WO107), размеры которого составляют от 370 до 820 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА.

На минимальное расстояние к нашей планете небесное тело подойдет утром 29 ноября. Оно будет в 11 раз превышать расстояние от Земли до Луны. Астероид относится к потенциально опасным небесным телам, поскольку его орбита пересекает орбиту Земли, однако, на этот раз никакой угрозы для планеты он нести не будет.

Этот астероид интересен и тем, что он содержит никель, железо и кобальт. Общая стоимость полезных ископаемых на нем оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Фото potokmedia.ru