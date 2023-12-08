Гигантских тараканов обнаружили в Финляндии

У наших соседей обнаружили тараканов, которых ранее не встречали в Финляндии. Насекомое длиной более трех сантиметров обнаружили в начале декабря в Оулу, сообщает «Фонтанка».

В местном университете определили его вид - дымчато-коричневый таракан, вырастающий в длину до 3,2-3,5 см.

В Финляндию новый вид тараканов мог попасть в результате международных перевозок.

Этот вид тараканов распространен в Японии, Австралии, на юге Северной Америки, в некоторых регионах Южной Америки. Является переносчиком заболеваний и паразитов. // фото unsplash.com/ Joakim Honkasalo