Гидрометцентр предупреждает об аномальной погоде на севере России

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высокая температура ожидается в регионах на севере европейской части России, в Западной Сибири и Уральском федеральном округе, пишет ТАСС. Средняя температура воздуха ожидается здесь на 6-8 градусов выше нормы.

«Очень интересно то, что на севере похолодания не будет. В Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком, Салехарде, то есть на севере европейской территории, в Западной Сибири, Уральском федеральном округе [будет] очень высокая температура на 6-8 градусов выше нормы. На севере 20 градусов днем – это супервысокая температура»,

– сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, жаркая погода сохранится на юге европейской части России. Температура будет в районе 30 градусов тепла.

Аномалия Карелию обойдет стороной. По информации Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 7 по 11 сентября – температура воздуха будет выше средних многолетних значений всего 1-2 градуса. В карельской столице в ближайшую неделю погода будет выглядеть следующим образом: