Гидрометцентр предупреждает об аномально теплой погоде

В центральных областях европейской части России температура в первой половине недели будет выше нормы на 10 градусов, сообщает «Российская газета».



Со второй половины недели начнет холодать, но все равно будет теплее обычного на 5-7 градусов, рассказывает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В центральных областях также ожидаются туманы, временами снег с дождем, температура от -1 до +4. Туманы, как поясняет Паршина, возникают из-за того, что воздух сейчас очень теплый. Но, проходя над снегом, он охлаждается. Вода конденсируется, появляются туманы.

По словам синоптика, во вторник и среду погода существенно не изменится. Холода в центр не пускает циклон, который будет перемещаться из Белоруссии в Карелию. Этот циклон содержит в себе много теплого воздуха.

Однако ближе к концу недели ожидается похолодание.

Фото с сайта rg.ru