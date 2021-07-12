ГИБДД взялась за пешеходов Карелии

Сотрудники ГИБДД проследят, как водители проезжают «зебру», уступают ли пешеходам дорогу, а пешие участники дорожного движения переходят проезжую часть. Ведомство анонсировало первый этап акции #ПешеходыКарелии. Он запланирован с 13 по 16 июля.

Сотрудники Госавтоинспекции разъяснят участникам движения, что нарушение ПДД или невнимательность на дороге могут привести к аварийной ситуации.

С начала года в Карелии в 44 авариях с пешеходами погибли 7 человек, еще 39 получили травмы. Среди пострадавших – 11 детей. Основной причиной дорожных происшествий назвали переход дороги в неустановленном месте. К ответственности за нарушение ПДД привлекли более 2260 пешеходов. (фото источника)