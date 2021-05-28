ГИБДД вновь устроит облаву на пьяных водителей в Петрозаводске

29 мая в Петрозаводске пройдет традиционный рейд «Контроль трезвости», сообщили в дорожной полиции.

За вождение в нетрезвом виде грозит штраф - 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение подшофе предусмотрена уголовная ответственность. Петрозаводчане могут также сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют в нетрезвом состоянии по телефонам: 71-59-00, 78-44-44.

В ведомстве сообщили, что за четыре месяца в карельской столице произошло три аварии с участие нетрезвых водителей, четыре человека получили травмы. Автоинспекторы отстранили от руля более 200 водителей в состоянии опьянения.

(фото vk.com)