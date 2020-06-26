ГИБДД проведет рейды в дачных кооперативах Карелии

В предстоящие выходные автоинспекторы организуют рейды по проверке водителей на состояние опьянения. В ГИБДД пообещали особое внимание уделить дачным кооперативам и попросили с пониманием отнестись к кратковременным остановкам.

Как рассказали в Госавтоинспекции, вчера в Кондопожском районе был пойман очередной нетрезвый автомобилист, ехавший на «Жигулях». В отношении водителя был составлен протокол. Его судьбу решит суд - автолюбителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

В ГИБДД напомнили, что сообщать о пьяных за рулем можно по телефону 715-900, либо на короткий номер 112, 102.