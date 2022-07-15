ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах Петрозаводска

В субботу водителей в столице Карелии массово проверят на трезвость. Сплошные проверки на дорогах пройдут 16 июля в рамках мероприятия «Контроль трезвости», предупредили в Госавтоинспекции города.

За полгода в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления более 400 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или с признаками опьянения, 60 водителей сели за руль нетрезвыми повторно.

Жители региона могут сообщать о нетрезвых автомобилистах в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)