16 мая 2021, 17:58
ГИБДД придумала новый способ выявления нарушителей
Инспекторы начали использовать специальное приложение для борьбы с лихачами
Инспекторы ГИБДД России стали ловить нарушителей с помощью специального мобильного приложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Свердловской области.
Так, приложение позволяет быстро получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной.
После этого автомобилиста останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.
Отмечается, что благодаря нововведению в Екатеринбурге уже удалось задержать нескольких нарушителей. Фото xoroshiy.ru