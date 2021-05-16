ГИБДД придумала новый способ выявления нарушителей

Инспекторы ГИБДД России стали ловить нарушителей с помощью специального мобильного приложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Свердловской области.

Так, приложение позволяет быстро получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной.

После этого автомобилиста останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.

Отмечается, что благодаря нововведению в Екатеринбурге уже удалось задержать нескольких нарушителей. Фото xoroshiy.ru