14 марта 2023, 11:27
ГИБДД обратилась к автомобилистам из-за гололедицы
Обстановка на дорогах может осложниться в связи со снегопадом, дождем и понижением температуры
Обстановка на дорогах Карелии может осложниться в связи со снегопадом, дождем и понижением температуры.
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается мокрый снег, местами снегопады. В южных районах - дождь со снегом. Температура постепенно начнет опускаться до минусовых показателей. На дорогах возможна сильная гололедица, предупредили в Госавтоинспекции региона.
Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями. // фото скриншот сервиса «Яндекс Погода»