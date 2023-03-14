ГИБДД обратилась к автомобилистам из-за гололедицы

Обстановка на дорогах Карелии может осложниться в связи со снегопадом, дождем и понижением температуры.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается мокрый снег, местами снегопады. В южных районах - дождь со снегом. Температура постепенно начнет опускаться до минусовых показателей. На дорогах возможна сильная гололедица, предупредили в Госавтоинспекции региона.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями. // фото скриншот сервиса «Яндекс Погода»